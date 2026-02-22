Macerata 20enne riduce la madre in coma e si getta in mare | proseguono le ricerche

Un giovane di 20 anni ha aggredito la madre durante una lite in casa, causando gravi ferite che l'hanno portata in coma. Successivamente, il ragazzo si è gettato in mare, scatenando le ricerche per trovarlo. La discussione era scoppiata improvvisamente e ha avuto conseguenze drammatiche. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando il ragazzo in tutta la zona. La vicenda ha sconvolto la comunità locale.

Sono riprese all’alba le ricerche nelle acque antistanti il porto di Civitanova Marche del ventenne che venerdì sera ha aggredito violentemente la madre nella loro abitazione a Pollenza e poi si è allontanato in auto, dirigendosi verso la costa. Le telecamere di videosorveglianza lo avrebbero ripreso mentre si getta in mare all’altezza del molo sud. La donna, 53 anni, è ricoverata all’ospedale di Macerata in gravi condizioni. I medici le hanno riscontrato fratture alla mandibola e traumi al volto. È tenuta in coma farmacologico ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio si è verificato nella serata di venerdì, giorno del ventesimo compleanno del giovane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

