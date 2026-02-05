Cordoglio a Ortona per la scomparsa dell' ex sindaco Domenico Bernabeo

Ortona piange la scomparsa di Domenico Bernabeo. L’ex sindaco e assessore provinciale si è spento, lasciando il suo segno nella città. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai tanti che lo hanno conosciuto e stimato. I cittadini ricordano con affetto il suo impegno e la passione con cui ha guidato l’amministrazione comunale. La notizia ha raggiunto subito molti, che ora si uniscono nel lutto.

Profondo cordoglio a Ortona per la scomparsa di Domenico Bernabeo, ex sindaco e assessore provinciale.Nato nel 1937 e fu sindaco della città dal 1976 al 1983. Successivamente, nel 1995, divenne assessore provinciale. Bernabeo fu anche docente e viene ricordato in città per aver insegnato.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Ortona Bernabeo Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli L’Amministrazione comunale di Cortona esprime il suo dolore per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli, figura rispettata e stimata nella comunità. Chiusano San Domenico piange la scomparsa dell’ingegner Francesco Cataldo Chiusano San Domenico piange la scomparsa dell’ingegner Francesco Cataldo, figura stimata e conosciuta nel paese. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ortona Bernabeo Argomenti discussi: Tekne, la Fiom Cgil lancia l’allarme: Azienda strategica ignorata, il governo convochi il tavolo; SCOMPARSA LUIGI MARSILIO: IL CORDOGLIO DI GIANNI E MADDALENA LETTA.

