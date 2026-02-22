Dazi l' Europa verso lo stop all' intesa con gli Usa

Bernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale, annuncia che l'Europa potrebbe sospendere le trattative con gli Stati Uniti sui dazi. La decisione deriva dalle ultime misure adottate dagli Usa, che hanno aumentato le tensioni commerciali. Lange spiega che presenterà una proposta per fermare temporaneamente le discussioni, in attesa di chiarimenti giuridici e impegni concreti da parte americana. La situazione resta in bilico mentre si cerca una soluzione condivisa.

L'eurodeputato tedesco Bernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale dell'Europarlamento e relatore per l'accordo commerciale Usa-Ue, ha annunciato che, alla luce delle ultime novità da parte Usa sui dazi, lunedì proporrà formalmente all'emiciclo di "sospendere il lavoro legislativo fino a quando non avremo una valutazione giuridica adeguata e impegni chiari da parte degli Stati Uniti". Il Parlamento europeo avrebbe dovuto successivamente ratificare il cosiddetto Turnberry Agreement, raggiunto a luglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Groenlandia contesa, il Parlamento Ue annuncia lo stop all’intesa sui dazi Usa siglata con Trump. Ma intanto l’Italia di Meloni si smarcaIl Parlamento europeo ha annunciato lo stop all’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, firmato in passato con l’amministrazione Trump.

Dazi, Weber (Ppe): «Il Parlamento Ue sospende l’intesa con gli Usa sui dazi. Chi gioca con la Groenlandia gioca con la Nato»Il Parlamento europeo si appresta a sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo i dazi imposti da Trump ai Paesi europei coinvolti in operazioni in Groenlandia.

