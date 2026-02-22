L’Ue decide sull’aborto libero e sicuro

L’Unione Europea ha deciso di valutare la creazione di un fondo per finanziare i viaggi delle donne nei paesi con restrizioni sull’aborto. La scelta nasce dalla crescente preoccupazione per le limitazioni legali che colpiscono molte donne europee. Bruxelles si impegna a garantire l’accesso sicuro alle interruzioni di gravidanza, anche attraverso aiuti economici. La decisione si inserisce nel dibattito sulla tutela dei diritti riproduttivi nel continente. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane.

Bruxelles sceglierà se creare o no il fondo per finanziare i viaggi delle mamme da Paesi più restrittivi verso quelli in cui la pratica è prassi. Rinnegando i valori cristiani europei. Mancano pochi giorni alla data in cui la Commissione europea dovrà decidere se accogliere o rigettare la proposta «My voice My choice» per un «aborto libero e sicuro», oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo approvata a maggioranza con 358 voti su 639 (56%), il 17 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: La mossa dell’Ue sull’aborto sicuro e la distanza politica con l’arretratezza italiana

Il Parlamento Ue dice ‘sì’ all’aborto sicuro e accessibileIl Parlamento europeo ha adottato una risoluzione importante, chiedendo di garantire a tutte le donne un accesso libero, sicuro e senza ostacoli all’aborto.

La Clef des Champs - Épisode 05 - Christine BOISSON & Catherine ROUVEL - Série complète - BSF

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’Europa decide sul diritto di aborto. Ma c'è una petizione per fermarla; Energia, mercato unico, cooperazione: il Consiglio informale UE discute ma non decide; Competitività Ue, Meloni: Italia e Germania guidano l’Europa; Chi decide chi appartiene all'Europa? Il dibattito sulla migrazione ritorna.

L’Europa decide sul diritto di aborto. Ma c'è una petizione per fermarlaBruxelles ha deciso di anticipare al 25 febbraio la scelta politica sull’adozione delle richieste della petizione My Voice, My Choice. I Movimenti per ... avvenire.it

La Commissione Ue decide sul golden power. Più vicina una procedura d’infrazione contro l’ItaliaLa Commissione Ue rompe gli indugi sul golden power italiano. Nelle prossime ore Bruxelles dovrebbe notificare al governo di Giorgia Meloni la decisione sull’uso dei poteri speciali. Secondo quanto ... milanofinanza.it

Tra pochi giorni la Commissione europea dovrà decidere sull’Iniziativa dei cittadini europei “My Voice, My Choice”, sostenuta da oltre un milione di persone in tutta l’Unione. Un milione di voci che chiedono una cosa semplice: che l’accesso all’aborto sicuro e - facebook.com facebook

Morte Gessica Disertore, il gip decide sull’archiviazione: scontro tra Procura e familiari x.com