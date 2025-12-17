Il Parlamento Ue dice ‘sì’ all’aborto sicuro e accessibile

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione importante, chiedendo di garantire a tutte le donne un accesso libero, sicuro e senza ostacoli all’aborto. Questa decisione rappresenta un passo significativo nella tutela dei diritti riproduttivi, promuovendo la libertà di scelta e la sicurezza delle procedure. Un impegno che riflette l’importanza di garantire equità e rispetto per le decisioni personali in tutta l’Unione.

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione, non vincolante, che chiede di garantire l’accesso libero e sicuro all’aborto. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

