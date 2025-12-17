Il Parlamento Ue dice ‘sì’ all’aborto sicuro e accessibile
Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione importante, chiedendo di garantire a tutte le donne un accesso libero, sicuro e senza ostacoli all’aborto. Questa decisione rappresenta un passo significativo nella tutela dei diritti riproduttivi, promuovendo la libertà di scelta e la sicurezza delle procedure. Un impegno che riflette l’importanza di garantire equità e rispetto per le decisioni personali in tutta l’Unione.
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione, non vincolante, che chiede di garantire l’accesso libero e sicuro all’aborto. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: La guida per un aborto libero e sicuro diventa un sito. Le promotrici: “Migliaia di download. Così sarà più accessibile”
Leggi anche: Sorrentino sicuro: «Alla Juve manca ancora qualcosa per il fare il salto tra le grandi. Tudor? Non sono così d’accordo con lui quando dice…»
Etichette più chiare: il Parlamento Ue dice basta a “salsicce di tofu” e “veggie burger" - Il Parlamento europeo apre la strada a un cambiamento significativo nel settore alimentare: termini come “bistecca”, “scaloppina”, “salsiccia” e “burger” dovranno essere riservati esclusivamente ai ... rainews.it
Dovrebbe andare in carcere, non alla Commissione Ue duro attacco della deputata a von der Leyen
@politico lo dice chiaro: i giovani non vogliono muri, vogliono gli Stati Uniti d’Europa! Per Volt significa una riforma dei Trattati e un’Europa federale: più poteri al Parlamento europeo, un bilancio comune e un governo europeo responsabile davanti ai cittadini, - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.