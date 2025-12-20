La mossa dell’Ue sull’aborto sicuro e la distanza politica con l’arretratezza italiana
Il parlamento europeo ha approvato una risoluzione che sostiene l’iniziativa dei cittadini “ My Voice, My Choice ”, chiedendo alla Commissione di costruire un meccanismo di solidarietà per garantire l’accesso all’ interruzione volontaria di gravidanza nei Paesi dove viene ostacolato o del tutto negato. A Strasburgo il dibattito si è mosso sul terreno dei diritti fondamentali, della salute pubblica, dell’eguaglianza sostanziale. Da Roma lo sguardo appare più corto, ripiegato su una gestione difensiva, quando non apertamente ideologica, della legge 194. Un solco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da My Voice, My Choice (@myvoicemychoiceorg) Oltre 20 milioni di donne nell’Ue senza aborto sicuro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
