L' Ucraina chiusa in un guscio di noce | Ora lo sappiamo nessuno ci salverà

Una recente dichiarazione rivela che l'Ucraina si sente isolata e senza aiuti concreti, dopo anni di conflitto e crisi. La causa risiede nella mancanza di sostegno internazionale efficace, che lascia il paese senza prospettive di salvezza. La testimonianza sottolinea come le informazioni provenienti da zone di guerra siano frammentate e poco affidabili. La situazione si aggrava con il passare del tempo e la sensazione di abbandono cresce tra la popolazione.

Nel quartiere dove abito, a Roma, c’è una chiesa in cui la comunità ucraina si riunisce ogni domenica. È dedicata a Sergio e Bacco, due santi soldati. Durante la messa i fedeli sono così tanti da saturare l’interno. Gli altri occupano parte della piazza, ascoltano la voce del sacerdote dall’altoparlante. Pregano per le cose per cui preghiamo tutti, e pregano per altre che non ci riguardano, la fine della guerra, la liberazione dell’Ucraina, i parenti e gli amici al freddo e al fronte. È questo surplus di preghiere a dare ai loro volti una contrizione particolare, che dal 24 febbraio 2022 non è mai davvero cambiata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it Leggi anche: Striscia la notizia ci riprova su Canale 5: la prima serata salverà uno show che nessuno guardava più? "Non ci conosceva nessuno, ora pure la Signora ci teme"Cristiano Giaretta, vicentino di 57 anni, ha guidato il Pafos, cittadina di Cipro con meno di 35. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Ucraina chiusa in un guscio di noce: Ora lo sappiamo, nessuno ci salverà; Chiusa la Conferenza sulla sicurezza, emerge il bisogno di cooperazione; Asafov: Il Donbass non è sufficiente, per la pace è necessario riscrivere le alleanze di Kiev; Giochi smemorati | Quel casco vietato non umilia solo l’Ucraina, ma anche lo spirito olimpico. Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Non stiamo perdendo guerra. Colloqui in 10 giorni. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Non stiamo perdendo guerra. Colloqui in 10 giorni. LIVE ... tg24.sky.it Come finisce la guerra in Ucraina. Due ipotesi e un'Europa più forteFirmare un accordo che favorisce la Russia o continuare a sostenere Kyiv. Per il nostro continente, tornare a essere un attore mondiale sarebbe un miracolo che dovremmo in larga parte alle sofferenze ... ilfoglio.it Dal 24 febbraio 2022, con l’invasione russa dell’Ucraina, si è chiusa un’epoca, il nostro “sparo di Sarajevo” che ha interrotto un equilibrio durato decenni. E prima il Covid, ora i dazi e le nuove tensioni commerciali: shock diversi, ma parte della stessa trasform - facebook.com facebook Dal 24 febbraio 2022, con l’invasione russa dell’Ucraina, si è chiusa un’epoca, il nostro “sparo di Sarajevo” che ha interrotto un equilibrio durato decenni. E prima il Covid, ora i dazi e le nuove tensioni commerciali: shock diversi, ma parte della stessa trasform x.com