non ci conosceva nessuno ora pure la signora ci teme

Ha portato una cittadina di Cipro con neanche 35mila abitanti in Champions: Cristiano Giaretta, vicentino di 57 anni, è il direttore sportivo del miracolo Pafos che stasera affronterà la Juventus allo Stadium. Giaretta, ha lasciato il Watford per Cipro: un azzardo? «A Londra stavo molto bene, i proprietari russi del Pafos mi hanno illustrato il loro ambizioso progetto: la Champions. Proprio il mio sogno da ds». Farlo non è come dirlo: quali le difficoltà? «Arrivarci in due anni non era semplice, il Pafos non aveva mai vinto nulla, neanche a Cipro. Ma in tempi brevi abbiamo rinforzato la rosa riuscendo ad attrarre giocatori importanti.