Dopo sette mesi di rinvii e voci, su Canale 5 torna Striscia la Notizia. Ma il pubblico avrà sentito la mancanza del programma di Antonio Ricci? Se Striscia è stata sospesa è perché i telespettatori si erano disaffezionati: e adesso, è tutto nelle loro mani Dopo sette mesi, Striscia la notizia torna in onda. Slittata la partenza annunciata per novembre, il programma di Antonio Ricci ha trovato una nuova collocazione: ogni giovedì in prima serata. Cinque in totale le puntate previste, con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti alla conduzione, orchestra in studio, sei veline e una scommessa da vincere. Striscia la Notizia è ferma da sette mesi Per la prima volta dalla sua nascita, era il 1989, Striscia è stata sospesa dal palinsesto della rete: un po' per i bassi ascolti della passata stagione televisiva, un po' per quelli alti de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Striscia la notizia ci riprova su Canale 5: la prima serata salverà uno show che nessuno guardava più?

Striscia la Notizia cambia tutto e torna in prima serata su Canale 5Dopo quasi otto mesi di assenza, Striscia la Notizia torna in prima serata su Canale 5.

