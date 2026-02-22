Luciano Capasso trovato morto sulle montagne di Saint Moritz | travolto da una bufera di neve L' ultimo video | Cercherò di non morire

Luciano Capasso è stato trovato senza vita sulle montagne di Saint Moritz, colpito da una forte bufera di neve. La causa del decesso sembra essere l’improvvisa tempesta che ha investito l’area, rendendo difficile la sua fuga. Il giovane, che lavorava come autista in un albergo, aveva condiviso un video in cui affermava di voler evitare il peggio. La famiglia ha avviato le procedure per il rimpatrio della salma.

Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, comune in provincia di Napoli, è stato trovato morto sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. Il giovane, che lavorava in un albergo nella famosa località alpina, era scomparso da cinque giorni. Appassionato ed esperto di alpinismo, aveva deciso di fare una escursione su una delle cime intorno a Saint Moritz. Ma è stato travolto, secondo le notizie arrivate dai soccorritori elvetici, da una bufera di neve. A confermare il decesso, la mamma Raffaella Grande e il legale della famiglia, l'avvocato Sergio Pisani. L’ultima posizione rilevata dal Gps che era in dotazione all'attrezzatura di Capasso, lo collocava nella zona di Fuorcla Trovat, a quota elevata, circa 2. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Luciano Capasso trovato morto, il 25enne di Napoli era disperso da cinque giorni sulle montagne di Saint MoritzLuciano Capasso, un giovane di 25 anni di Napoli, è stato trovato morto dopo essere scomparso cinque giorni fa sulle montagne di Saint Moritz.

Saint Moritz, trovato senza vita Luciano Capasso: il 25enne era disperso sulle montagne da 5 giorniLuciano Capasso, 25 anni di Quiliano, è stato trovato senza vita sulle montagne di Saint Moritz dopo essere scomparso cinque giorni fa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Luciano Capasso disperso a St. Moritz in Svizzera trovato morto, sorpreso dalla bufera di neve; Luciano Capasso, il 25enne scomparso sulla neve a Sankt Moritz: la madre offre ricompensa; Luciano Capasso scomparso in un’escursione, la madre: Offro 10mila euro se lo trovate; Giovane napoletano disperso sulle montagne di Saint Moritz: si cerca Luciano Capasso.

Morto l’italiano disperso a Saint Moritz, il corpo di Luciano Capasso trovato dopo 5 giorniÈ stato trovato morto Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano (Napoli) disperso da cinque giorni dopo un’escursione sulle montagne nei pressi di Saint Moritz, ... lapresse.it

Esce per un’escursione in Svizzera e scompare: trovato morto Luciano Capasso, aveva 25 anniLe ricerche per il 25enne di Napoli sono scattate cinque giorni fa quando, dopo un'escursione nelle montagne di Saint Moritz, nessuno ha avuto più sue ... fanpage.it

È stato trovato, ma senza vita, il 25enne di Qualiano (Napoli) Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavor - facebook.com facebook

È stato trovato, ma senza vita, il 25enne di Qualiano (Napoli) Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavor x.com