Si cerca Luciano Capasso il giovane dipendente a Saint Moritz disperso nelle montagne svizzere La madre | Offro 10mila euro per chi lo ritrova

«Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un’escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza. L’ultima posizione conosciuta lo colloca a 46,43110 gradi Nord, 9,92496 gradi Est, da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie». Con queste parole Raffaella, madre di Luciano Capasso, il giovane di Melito di Napoli di cui si sono perse lo scorso 18 febbraio a Saint Moritz, chiede di ritrovare suo figlio. Il 25enne, appassionato di alpinismo, si trovava in quella zona perché dipendente di un lussuoso albergo a Saint Moritz. 🔗 Leggi su Open.online
