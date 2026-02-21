Si cerca Luciano Capasso il giovane dipendente a Saint Moritz disperso nelle montagne svizzere La madre | Offro 10mila euro per chi lo ritrova

Luciano Capasso, giovane dipendente, scompare da quattro giorni durante un'escursione nelle montagne di Saint Moritz. La madre ha offerto diecimila euro a chi può fornire informazioni utili per trovarlo. Le autorità svizzere cercano di localizzarlo, ma le ricerche sono complicate dalle condizioni meteo e dalla vasta area da perlustrate. La famiglia spera in un aiuto rapido per ritrovare Luciano. Le ricerche continuano senza sosta nella zona montuosa.

«Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un’escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza. L’ultima posizione conosciuta lo colloca a 46,43110 gradi Nord, 9,92496 gradi Est, da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie». Con queste parole Raffaella, madre di Luciano Capasso, il giovane di Melito di Napoli di cui si sono perse lo scorso 18 febbraio a Saint Moritz, chiede di ritrovare suo figlio. Il 25enne, appassionato di alpinismo, si trovava in quella zona perché dipendente di un lussuoso albergo a Saint Moritz. 🔗 Leggi su Open.online

Giovane napoletano disperso sulle montagne di Saint Moritz: si cerca Luciano CapassoLuciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è scomparso da due giorni sulle montagne di Saint Moritz.

Disperso a Saint Moritz, l’appello della madre: “Aiutateci a trovarlo. Offro 10mila euro”Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è disperso a Saint Moritz da quattro giorni dopo un'escursione in montagna.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.