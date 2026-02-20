Giovane napoletano disperso sulle montagne di Saint Moritz | si cerca Luciano Capasso

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è scomparso da due giorni sulle montagne di Saint Moritz. L'uomo si trovava in zona con alcuni amici, ma si è allontanato senza più essere rintracciabile. La sua famiglia ha allertato le autorità locali, che ora cercano di trovarlo. La neve recente e il freddo intenso complicano le ricerche, che proseguono senza sosta. La speranza è di ritrovarlo al più presto.

L'ultima posizione del 25enne di Qualiano a Fuorcla Trovat. Appello del sindaco e ricompensa di 10mila euro per informazioni utili Si cercano notizie di Luciano Capasso, 25 anni, napoletano di Qualiano, disperso da due giorni a Saint Moritz. Il giovane, dipendente del Badrutt's Palace Hotel, era uscito mercoledì 18 febbraio per un'escursione sulla neve durante il suo giorno libero e non ha fatto ritorno. L'ultima posizione nota è nella zona di Fuorcla Trovat. "Si cerca Luciano Capasso, nostro concittadino, attualmente in Svizzera a Saint Moritz dove lavora presso il Badrutt's Palace Hotel. Giovane di Qualiano disperso tra le nevi a Saint Moritz dopo un'escursione: ore di angosciaQualiano trattiene il respiro mentre lo sguardo corre lontano, fino alle montagne innevate di Saint Moritz. Da ieri, 18 febbraio, non si hanno più notizie di ... Luciano, 25enne di #Qualiano, scomparso sulle montagne a Saint Moritz, in Svizzera. L'appello del fratello Emmanuel: "Luciano è un esperto, un ex militare ma è stato travolto da una valanga. Ci ha inviato un sms col GPS. Sono passate 50 ore da quando è