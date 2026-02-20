Giovane napoletano disperso sulle montagne di Saint Moritz | si cerca Luciano Capasso

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è scomparso da due giorni sulle montagne di Saint Moritz. L'uomo si trovava in zona con alcuni amici, ma si è allontanato senza più essere rintracciabile. La sua famiglia ha allertato le autorità locali, che ora cercano di trovarlo. La neve recente e il freddo intenso complicano le ricerche, che proseguono senza sosta. La speranza è di ritrovarlo al più presto.

L'ultima posizione del 25enne di Qualiano a Fuorcla Trovat. Appello del sindaco e ricompensa di 10mila euro per informazioni utili Si cercano notizie di Luciano Capasso, 25 anni, napoletano di Qualiano, disperso da due giorni a Saint Moritz. Il giovane, dipendente del Badrutt's Palace Hotel, era uscito mercoledì 18 febbraio per un’escursione sulla neve durante il suo giorno libero e non ha fatto ritorno. L’ultima posizione nota è nella zona di Fuorcla Trovat. “Si cerca Luciano Capasso, nostro concittadino, attualmente in Svizzera a Saint Moritz dove lavora presso il Badrutt’s Palace Hotel.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

