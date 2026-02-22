Luciano Capasso scomparso sulla neve a Saint Moritz | è stato trovato morto

Luciano Capasso è morto dopo essere scomparso sulla neve a Saint Moritz. La causa dell’incidente sembra essere una valanga improvvisa che ha travolto il giovane durante una escursione. I soccorritori hanno recuperato il suo corpo tra i cumuli di neve, portando a termine le ricerche durate diverse ore. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità locale e tra amici e familiari. La sua famiglia si prepara a organizzare i funerali.

La cronaca si tinge di nero per la tragica scomparsa di Luciano Capasso, un giovane di soli venticinque anni originario di Qualiano, in provincia di Napoli, il cui destino si è spezzato tra le vette gelide della Svizzera. Il ragazzo, che si era trasferito a Saint Moritz per motivi lavorativi ricoprendo il ruolo di autista presso una nota struttura alberghiera del luogo, era svanito nel nulla da circa cinque giorni. Quella che doveva essere una semplice e rigenerante escursione in montagna si è trasformata in un dramma senza ritorno quando le condizioni meteorologiche sono precipitate improvvisamente, non lasciando scampo al giovane escursionista partenopeo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

