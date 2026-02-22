Luciano Capasso trovato morto a Saint Moritz Il fratello accusa | Mai partite le ricerche

Luciano Capasso, 25enne di Qualiano, è stato trovato morto in alta quota a Saint Moritz. La causa del decesso sembra essere un incidente durante un’escursione, ma le ricerche non sono state avviate tempestivamente, secondo il fratello. La salma è stata scoperta in una zona impervia, lontana dai sentieri battuti. La vicenda solleva dubbi sulla gestione delle operazioni di soccorso in quella regione alpina. Indagini in corso per chiarire i dettagli.

Restano ancora numerosi interrogativi sulla morte del 25enne di Qualiano Luciano Capasso, la cui salma è stata rinvenuta in alta quota sulle montagne di Saint Moritz. Appassionato nonché esperto di alpinismo, aveva deciso di uscire per un'escursione cinque giorni fa, ma non aveva fatto mai ritorno a casa: quando le autorità svizzere lo davano ormai per disperso, la madre, disperata, aveva offerto una ricompensa di 10mila euro a chiunque lo avesse ritrovato. Purtroppo quest'oggi è arrivata la tragica notizia, e a darla sono stati proprio la mamma di Luciano, Raffaella Grande, e il legale che tutela gli interessi della famiglia, l'avvocato Sergio Pisani: secondo quanto riferito dalle autorità svizzere, il 25enne sarebbe stato sorpreso da una bufera di neve, ma restano ancora delle ombre sul caso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

