Disperso a Saint Moritz | ansia per Luciano Capasso

Luciano Capasso, 25enne di Qualiano, è scomparso durante un'escursione sulla neve a Saint Moritz. La causa sembra essere un improvviso peggioramento del meteo, che ha bloccato le ricerche. Le ricerche sono state temporaneamente sospese a causa di forti nevicate e visibilità ridotta. Il Comune di Saint Moritz ha coinvolto la Farnesina e i Carabinieri per coordinare le operazioni. La famiglia del giovane attende notizie, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona. La speranza è che Capasso venga ritrovato al più presto.

Il 25enne di Qualiano scomparso durante un’escursione sulla neve a Saint Moritz: ricerche sospese per maltempo, Comune in contatto con Farnesina e Carabinieri. Cresce l’angoscia per  Luciano Capasso, 25 anni, originario di  Qualiano, attualmente disperso in Svizzera dopo un’escursione sulla neve. Il giovane si trova a  Saint Moritz, dove lavora presso il prestigioso  Badrutt’s Palace Hotel. Da ieri non si hanno più sue notizie. L’escursione e la scomparsa. Secondo quanto riferito, Luciano – grande appassionato di alpinismo – aveva approfittato di una giornata libera dal lavoro per concedersi qualche ora di relax in montagna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Qualiano in apprensione: disperso in Svizzera il 25enne Luciano CapassoA Qualiano cresce l’angoscia per Luciano Capasso, 25 anni, disperso in Svizzera dal 25 marzo.

