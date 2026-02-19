Disperso a Saint Moritz | ansia per Luciano Capasso

Luciano Capasso, 25enne di Qualiano, è scomparso durante un'escursione sulla neve a Saint Moritz. La causa sembra essere un improvviso peggioramento del meteo, che ha bloccato le ricerche. Le ricerche sono state temporaneamente sospese a causa di forti nevicate e visibilità ridotta. Il Comune di Saint Moritz ha coinvolto la Farnesina e i Carabinieri per coordinare le operazioni. La famiglia del giovane attende notizie, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona. La speranza è che Capasso venga ritrovato al più presto.

