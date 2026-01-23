Un Palazzo di Libri | a Palazzo Ducale 12 incontri con grandi scrittori dal romanzo all' attualità

Da lunedì 26 gennaio, presso Palazzo Ducale, prende il via “Un Palazzo di Libri”, una rassegna dedicata alla letteratura e agli autori. Attraverso dodici incontri, il calendario propone dialoghi con grandi scrittori, dal romanzo all’attualità, condotti dalle curatrici Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi. Un’occasione per approfondire temi letterari e scoprire nuove prospettive, in un contesto storico e culturale di grande pregio.

Lunedì 26 gennaio prende il via a Palazzo Ducale “Un Palazzo di Libri”, una rassegna dedicata ai libri e agli scrittori, protagonisti delle diverse presentazioni al pubblico insieme alle curatrici Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi.In tutti gli incontri gli allievi della Scuola di Recitazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Tornano a Genova gli “Incontri a Palazzo”: una settimana di appuntamenti tra attualità e spettacolo “Democrazia alla Prova”, al Palazzo Ducale di Genova tre giorni di incontri per comprendere il futuro dei sistemi politiciAl Palazzo Ducale di Genova si terranno tre giorni di incontri dedicati a esplorare il futuro delle democrazie di fronte alle sfide contemporanee. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Da Coe a Maraini: 12 grandi scrittori riempiono Palazzo Ducale con Un palazzo di libri; Ancona che...legge: numeri da record per i prestiti di libri nelle biblioteche comunali; La Gonnelli festeggia 150 anni di libri, arte e cultura; Tra migliaia di libri da riorganizzare e depositi aperti: verso il trasloco della Biblioteca di Cuneo. Un Palazzo di Libri: a Palazzo Ducale 12 incontri con grandi scrittori dal romanzo all'attualitàLunedì 26 gennaio prende il via a Palazzo Ducale Un Palazzo di Libri, una rassegna dedicata ai libri e agli scrittori, protagonisti delle diverse presentazioni al pubblico insieme alle curatrici ... genovatoday.it Da Coe a Maraini: 12 grandi scrittori riempiono Palazzo Ducale con Un palazzo di libriDa Jonathan Coe ad Antonio Carrisi e da Dacia Maraini ad Antonio Scurati e a tanti altri ancora: dal 26 gennaio al 15 giugno Palazzo Ducale si riempie di libri e di scrittori: parte infatti una rasseg ... primocanale.it Pozzuoli, a Palazzo Toledo il libro di Vittorio Del Tufo Nell’ambito della rassegna “Pagine Libere - Un viaggio tra libri e cultura”, si terrà sabato 22 gennaio, alle ore 16,00, presso la Biblioteca Artigliere, nel Polo Culturale di Palazzo Toledo a Pozzuoli, la presen - facebook.com facebook LIBRI - "Il sogno di Bisanzio" di Carla Castaldo, la presentazione a Palazzo Nunziante ift.tt/gQ4zKcd x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.