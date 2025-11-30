di Giovanni Volponi In piazza Duca Federico da qualche mese la facciata del palazzo ducale ha delle sembianze un po’ diverse. Alcuni non lo avranno notato, altri ci hanno fatto subito caso: parliamo delle finestre. Per la prima volta dopo oltre cento anni gli urbinati hanno scoperto che internamente sono più piccole di come apparivano fuori. Questo è causato dal fatto che nel 1920 l’allora soprintendente Luigi Serra decise di installare degli infissi esterni per rendere uniforme e più ‘gradevole’ all’estetica del momento quello che era da pochi anni l’ingresso alla Galleria Nazionale delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restaurate le finestre del Palazzo Ducale