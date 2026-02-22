L’Ostra allontana il Vismara Fiammate di Rossetti e Curzi

Piergiovanni segna il gol decisivo che porta l’Ostra a battere il Vismara, eliminandolo dalla competizione. La partita si accende grazie alle fiammate di Rossetti e Curzi, che creano occasioni pericolose. La squadra di casa mantiene il controllo nel secondo tempo, grazie anche all’ingresso di Verdenelli e Bodje. Il risultato finale dimostra come l’Ostra abbia sfruttato al meglio le proprie opportunità, costringendo il Vismara a una sconfitta inaspettata.

OSTRA 2 VISMARA 1 OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli (41'st Verdenelli), Bachetti, Marzano (32'pt Massacci), Castignani, Omenetti, Sabbatini, Curzi, Olivi (13'st Bodje), Rossetti (38'st Paradisi), Zupo. All. De Filippi VISMARA: Melchiorri, Righi, Baruffi, Capomaggi, Rastelletti, Palazzi, Carnaroli, Letizi (30'st Montesi), Renzi, Gaudenzi, Garavalli (4'st Vagnarelli). All. Cangini Arbitro: Speciale di Ancona Reti: 18'st Rossetti (O), 29'st Curzi (O), 46'st Palazzi (V) Pur senza Calcina e con la prematura uscita di Marzano dal terreno di gioco per un problema muscolare, l' Ostra si sbarazza del Vismara grazie ai gol di Rossetti e Curzi che nel secondo tempo spalancano ai gialloblu le porte del successo.