Lookman conquista l' Atletico Madrid | impatto devastante nelle prime 6 partite

Ademola Lookman ha attirato l’attenzione all’Atletico Madrid per la sua capacità di segnare subito, nonostante il passaggio dall’Italia alla Spagna. In sei partite, ha già segnato quattro gol, contribuendo in modo decisivo alla squadra. La sua velocità e determinazione in attacco hanno colpito allenatori e tifosi, che seguono con interesse i suoi progressi. Il suo impatto si sente chiaramente già nelle prime settimane di stagione.

La rapida transizione dall’Italia alla Spagna non ha attenuato la freddezza sotto porta di Ademola Lookman, che sta completando un’entrata immediata nel gioco dell’Atletico Madrid. L’attaccante nigeriano sta dimostrando di poter essere una risorsa offensiva affidabile, capace di incidere sia in fase realizzativa sia nel supporto al reparto avanzato. Dal trasferimento a gennaio, Lookman è apparso subito in sintonia con le esigenze tattiche di Diego Pablo Simeone, offrendo una prestazione costante e decisiva nel tratto iniziale della nuova avventura spagnola. Durante la vittoria in casa contro l’Espanyol, conclusa 4-2, il nigeriano ha realizzato il primo gol nel massimo campionato spagnolo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lookman ha già conquistato l’Atletico Madrid: impatto devastante dell’ex Atalanta con i Colchoneros, cosa ha fatto nelle prime 6 partite!?Ademola Lookman ha già lasciato il segno all’Atletico Madrid, dopo aver segnato tre gol nelle prime sei partite.

Bruges-Atletico Madrid, highlights. Lookman inarrestabile: tre gol in 5 partite!Lookman ha segnato il suo terzo gol in cinque partite con l’Atletico Madrid, dimostrando grande fiducia nel suo nuovo club.

