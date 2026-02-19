Bruges-Atletico Madrid highlights Lookman inarrestabile | tre gol in 5 partite!

Lookman ha segnato il suo terzo gol in cinque partite con l’Atletico Madrid, dimostrando grande fiducia nel suo nuovo club. La causa di questa serie positiva sta nella sua determinazione e nelle occasioni create dall’attacco spagnolo. Durante l’ultima sfida contro Bruges, il nigeriano ha mostrato tutta la sua velocità e abilità, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Con due assist e un gol, Lookman si sta confermando come uno dei punti di forza della squadra, pronta a continuare questa fase di forma.

Continua la striscia positiva del nigeriano ex atalantino nella sua nuova avventura all'Atletico Madrid: terzo gol in cinque partite, con in più due assist realizzati in tutte le competizioni. Il guizzo di Lookman non basta però a salvare del tutto l'Atletico: avanti per tutta la gara, si fai poi recuperare dal Bruges sul punteggio finale di 3-3. Al Breydel Stadium va in scena una sfida ricca di sorprese tra Bruges e Atletico Madrid. Gli spagnoli di Simeone sciupano più volte il vantaggio: Alvarez segna dal dischetto, poi Lookman segna il 1° gol in Champions e si riscatta contro i belgi.