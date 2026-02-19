Bruges-Atletico Madrid highlights Lookman inarrestabile | tre gol in 5 partite!

Da gazzetta.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lookman ha segnato il suo terzo gol in cinque partite con l’Atletico Madrid, dimostrando grande fiducia nel suo nuovo club. La causa di questa serie positiva sta nella sua determinazione e nelle occasioni create dall’attacco spagnolo. Durante l’ultima sfida contro Bruges, il nigeriano ha mostrato tutta la sua velocità e abilità, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Con due assist e un gol, Lookman si sta confermando come uno dei punti di forza della squadra, pronta a continuare questa fase di forma.

Continua la striscia positiva del nigeriano ex atalantino nella sua nuova avventura all'Atletico Madrid: terzo gol in cinque partite, con in più due assist realizzati in tutte le competizioni. Il guizzo di Lookman non basta però a salvare del tutto l'Atletico: avanti per tutta la gara, si fai poi recuperare dal Bruges sul punteggio finale di 3-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bruges atletico madrid highlights lookman inarrestabile tre gol in 5 partite
© Gazzetta.it - Bruges-Atletico Madrid, highlights. Lookman inarrestabile: tre gol in 5 partite!

Atletico Madrid, esordio da urlo per Lookman: gol e assist al BetisAdemola Lookman ha fatto subito parlare di sé nell’esordio ufficiale con l’Atletico Madrid.

Esordio di Lookman con l'Atletico Madrid: gol e assist contro il BetisAdemola Lookman ha fatto il suo debutto ufficiale con l’Atletico Madrid e ha già lasciato il segno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Atletico, Lookman si 'riscatta' contro il Bruges. VIDEO; Bruges-Atletico Madrid 3-3: risultato finale e highlights; Quale partita dei playoff d'andata di Champions League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro il 17 e 18 febbraio; Ordonez, ma che fai? Sbaglia porta e fa autogol. VIDEO.

DIRETTA/ Bruges Atletico Madrid (risultato finale 3-3): l’ultima parola ce l’ha Tzolis! (18 febbraio 2026)Diretta Bruges Atletico Madrid streaming video tv: quote, probabili formazioni dal Jan Breydel Stadion per l'andata dei sedicesimi di Champions League 2025/2026 ... ilsussidiario.net

Club Brugge-Atletico Madrid 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Club Brugge-Atletico Madrid del 18 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League ... calciomagazine.net