Lombardia a due velocità | per una famiglia su tre Isee sotto i 10mila euro

L’aumento del valore medio dell’Isee in Lombardia si lega alla difficoltà di molte famiglie a basso reddito. Una su tre di queste ha un Isee inferiore a 10 mila euro, anche se i dati mostrano un incremento generale del patrimonio. La causa principale risiede nelle disparità economiche crescenti tra le diverse aree della regione. Questo divario si riflette nel numero di nuclei familiari che ancora fatica a coprire le spese di base. La situazione resta complessa e varia da zona a zona.

Cresce il valore medio dell’Isee, ma, in Lombardia, una famiglia su 3 di chi lo presenta è sotto i 10mila euro. Il quadro emerge dall’ultimo osservatorio Isee, appena pubblicato dall’Inps, sui dati del 2025. Come è noto, l’Isee è lo strumento utilizzato per valutare la condizione economica delle famiglie, necessario per determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti. I numeri. A livello lombardo, il valore medio nell’ultimo anno è stato di 20.500 euro, leggermente sopra la media del Nord (18840) e ampiamente maggiore rispetto ai 13.486 delle regioni del Sud e delle isole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Calabria: 43% sussidi nazionali, redditi ISEE -10mila euro. CrisiIn Calabria, il 43% dei sussidi statali arriva alle famiglie con redditi ISEE sotto i 10.

Iscrizioni scuole paritarie, voucher fino a 1.500 euro per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro, via libera all’emendamento. Gelmini: “Una misura di libertà e di civiltà”La recente approvazione dell’emendamento sulla Legge di Bilancio apre le porte alle famiglie italiane, offrendo voucher fino a 1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della velocità sino a domenica 22; Oro Italia nell’inseguimento a squadre di Pattinaggio velocità; Negozi di vicinato sempre più in calo: Perdita d’identità; Olimpiadi invernali 2026, oro Lollobrigida e Brignone. Fontana argento nei 500 metri.

Terziario a Como: i servizi accelerano, mentre il commercio al dettaglio segna il passoI dati presentati da Unioncamere Lombardia delineano uno scenario di incertezza per la distribuzione tradizionale ... laprovinciadicomo.it

Efficienza energetica, Lombardia a due facce: la classifica delle provinceLodi, 22 settembre 2025 – Maglia nera, a diversi territori della Lombardia, sul fronte dell’efficienza energetica delle case: Pavia, Cremona e Lodi sono tra le province più in difficoltà. Secondo ... ilgiorno.it

Nuovi danneggiamenti sulla linea di alta velocità provocano forti ritardi e cancellazioni. Disagi per migliaia di passeggeri. #noncifermiamomai #radiolombardia #treni Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Olimpiadi, pattinaggio di velocità: Riccardo Lorello, 23 anni, milanese, vince il bronzo nei 5000 metri @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr x.com