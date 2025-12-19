Iscrizioni scuole paritarie voucher fino a 1.500 euro per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro via libera all’emendamento Gelmini | Una misura di libertà e di civiltà

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente approvazione dell’emendamento sulla Legge di Bilancio apre le porte alle famiglie italiane, offrendo voucher fino a 1.500 euro per le iscrizioni alle scuole paritarie con Isee sotto i 30mila euro. Una misura che, secondo Gelmini, rappresenta una conquista di libertà e civiltà, favorendo l’accesso a un’istruzione di qualità e rafforzando la scelta educativa delle famiglie.

Immagine generica

La Legge di Bilancio introduce un nuovo voucher destinato alle famiglie che iscrivono i propri figli alle scuole paritarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Manovra 2026, il Governo riscrive testo con un maxi-emendamento da un miliardo: bonus libri per le scuole superiori per famiglie con ISEE fino a 30mila euro

Leggi anche: Legge di Bilancio: l’Unione degli Studenti contesta l’emendamento Gelmini sui voucher alle scuole paritarie

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

iscrizioni scuole paritarie voucherScuole paritarie, arriva il voucher fino a 1.500 euro - 500 euro per le famiglie che mandano i propri figli alle scuole paritarie. ilsole24ore.com

Iscrizioni scuola 2026/2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. In arrivo la circolare ministeriale con tutte le indicazioni - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, durante l'informativa sindacale, ha reso noto le date per le iscrizioni scolastiche relative all'anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it

iscrizioni scuole paritarie voucherScuola, a gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: date e modalità - Modalità online prevista per le domande per il I e il II ciclo di istruzione, ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole ... tg24.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.