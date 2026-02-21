Francesca Lollobrigida | Dall’Olimpiade mi porto a casa l’amore degli italiani vale più dei due ori

Francesca Lollobrigida si sente gratificata dall’affetto degli italiani dopo aver concluso al quarto posto nella mass start femminile. La sua presenza all’Olimpiade ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che le hanno espresso sostegno e stima. La gara di Milano ha rappresentato il suo più grande impegno in questa edizione, lasciandola con un ricordo speciale. La sportiva si prepara ora alle prossime sfide sul ghiaccio.

La splendida Olimpiade di Francesca Lollobrigida termina con un quarto posto nella mass start femminile, gara che ha chiuso il sipario sulla specialità dello speed skating sull'anello di ghiaccio di Milano. Nonostante i rimpianti per la medaglia sfumata, l'italiana saluta la rassegna a cinque cerchi con un bottino di due ori nei 3000 e nei 5000 metri, un risultato sorprendente e forse non immaginabile alla vigilia dei Giochi. L'azzurra ha trovato le sue migliori prestazioni quando servivano, dopo una stagione travagliata condizionata dagli infortuni. I due titoli olimpici rappresentano la rinascita di una pattinatrice che addirittura aveva pensato di ritirarsi nei mesi precedenti alle Olimpiadi.