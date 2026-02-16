Francesca Lollobrigida ha dimostrato che si può essere mamma e atleta allo stesso tempo, dopo aver vinto un titolo mondiale e due medaglie d’oro alle Olimpiadi. La pattinatrice, che ha partorito il suo primo figlio Tommaso poco prima di tornare in pista, ha ripreso l’allenamento con determinazione e ora si prepara per le prossime sfide a Milano Cortina 2026.

Alla Reuters l'azzurra spiega che le carriere agonistiche sono più lunghe negli sport invernali e offrono alle donne maggiori opportunità di diventare madri senza dover appendere i pattini al chiodo. Metodi di allenamento migliorati, migliori trattamenti e diete più efficaci hanno permesso alle atlete di competere ai massimi livelli per molto più tempo rispetto alle generazioni precedenti. In questi giochi il video che la mostra abbracciata al suo bambino di 2 anni subito dopo la vittoria nei 3000 metri è diventato virale. Dopo pochi giorni è venuta la medaglia d'oro nei 5000 metri. «Ho scelto il momento giusto e, dopo essere diventata mamma, ho vinto un titolo mondiale e due medaglie d'oro olimpiche». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Vanityfair.it - Francesca Lollobrigida: «Essere mamma e atleta si può. Dopo la maternità ho vinto un titolo mondiale e due ori olimpici»

Francesca Lollobrigida torna a gareggiare a soli quattro mesi dal parto.

Francesca Lollobrigida ha festeggiato il suo 35esimo compleanno con una grande vittoria.

