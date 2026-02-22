L’OLIMPIADE DEI SOGNI! Italia superpotenza invernale La fine di un ciclo e un futuro che non spaventa

L’Italia ha conquistato numerose medaglie durante le Olimpiadi invernali, grazie ai grandi risultati degli atleti. La vittoria deriva da anni di allenamenti intensi e investimenti nelle strutture sportive. Gli atleti italiani hanno dimostrato determinazione e talento sulle piste e nelle acrobazie, portando a casa medaglie e riconoscimenti. Il successo ha rafforzato la fiducia nel movimento sportivo nazionale e ha acceso la speranza per il futuro. Ora si guarda alle prossime sfide con entusiasmo.

© Oasport.it - L’OLIMPIADE DEI SOGNI! Italia superpotenza invernale. La fine di un ciclo e un futuro che non spaventa

L’Olimpiade dei sogni. Se lo scorso 6 febbraio ci avessero chiesto come l’avremmo desiderata, forse neanche avremmo osato sperare ad un risultato come questo. Sotto sotto agli 8 ori credevamo, perché erano gli stessi collezionati dall’Italia ai Mondiali 2025 nelle varie discipline olimpiche. Tuttavia i gravi infortuni patiti da Federica Brignone e Flora Tabanelli, oltre alle precarie condizioni di forma in autunno di Francesca Lollobrigida, inducevano alla prudenza. Invece siamo andati ben oltre. 25 podi complessivi potevano essere alla portata, e sarebbe già stato un risultato straordinario. L’aver toccato quota 30 è una deliziosa ciliegina sulla torta (solo Norvegia, USA, Germania e Comitato Olimpico Russo ci erano riuscite). 🔗 Leggi su Oasport.it Milano Cortina 2026, adesso giochiamo: al via la terza Olimpiade Invernale in ItaliaLa corsa ai Giochi invernali di Milano e Cortina è partita. Dalle leggende dei nativi americani ai fenomeni ottici attuali: tutto quello che c'è da sapere sul plenilunio di febbraio, l'appuntamento tra scienza e mito che annuncia la fine del grande buio invernaleQuesta sera il cielo si illumina con la luna piena di febbraio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quelli come Emma Weiss, che fanno i salti mortali per pagarsi il sogno dei Giochi; Matilde Villa rientra in campo: Sogni? L'Olimpiade, e giocare con mia sorella Eleonora | VIDEO; E ORA MALAGÒ FRENA I SOGNI OLIMPICI DEI POLITICI; Questo oro olimpico non è solo mio: si è realizzato il 'sogno dei sogni' della famiglia Sighel, da nonno Mario a me, 3 generazioni di pattinatori. Una passione durata decenni. Hockey ghiaccio: gli USA stendono la Slovacchia. Ora la Finale dei Sogni con il CanadaLa finale dei sogni. Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 domenica 22 febbraio si sfideranno, nell'incontro che vale l'oro per l'hockey su ... oasport.it Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina: tutti gli ospiti sul palco e cosa accadrà stasera all'Arena di VeronaNella serata di domenica 22 febbraio, alle 20:30, all'Arena di Verona prende il via la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it 30esima medaglia per l’Italia! Andrea Giovannini fa il colpaccio e sale sul podio della Mass Start! Si tratta della 30esima medaglia per gli Azzurri in questa Olimpiade! #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi #LucaZaia #Giovannini - facebook.com facebook