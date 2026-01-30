Dalle leggende dei nativi americani ai fenomeni ottici attuali | tutto quello che c' è da sapere sul plenilunio di febbraio l' appuntamento tra scienza e mito che annuncia la fine del grande buio invernale
Questa sera il cielo si illumina con la luna piena di febbraio. È il primo plenilunio dell’anno e porta via il buio dell’inverno. Molti lo aspettano per ammirare il suo splendore, ma anche per scoprire le storie e i miti legati a questo evento. La luna si farà vedere chiaramente, anche se il cielo sarà limpido, e sarà un’occasione per osservare un fenomeno che unisce scienza e leggenda.
L a Luna piena torna a illuminare il cielo e quest’anno darà il benvenuto a febbraio, perché apparirà in cielo esattamente il primo del mese. Basterà guardarla salire sopra l’orizzonte per capire che questa luna piena ha un carattere diverso dalle altre: non si tratta, infatti, solo di un evento, ma di qualcosa che porta con sé una stratificazione di significati storici e naturali legati alla sopravvivenza e ai cicli della terra. Il cielo di febbraio, pertanto, si appresta a regalarci un nuovo spettacolo: la Luna della Neve, un’eredità di nomi antichi e suggestioni che profumano di ghiaccio e leggenda. 🔗 Leggi su Iodonna.it
