La corsa ai Giochi invernali di Milano e Cortina è partita. I portabandiera italiani, Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner, hanno scaldato i motori e sono pronti a portare a casa tante medaglie. La terza Olimpiade in Italia si avvicina, e gli atleti nazionali si preparano a fare la loro parte.

Adesso Giochiamo. Milano Cortina 2026, terza Olimpiade Invernale nel Belpaese. Dopo Cortina 1956 e Torino 2006, siamo pronti a un’altra valanga di emozioni. A guidarci verso l’inizio dei Giochi sono stati Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner: i nostri portabandiera. È loro la cover di Sportweek Speciale Milano Cortina 2026, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Dopo vent’anni le Olimpiadi ritrovano le Alpi, cioè la loro culla. L’Italia è pronta a calare i suoi assi: Goggia, Brignone, Wierer, Moioli, anche il giovane Franzoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milano Cortina 2026, adesso giochiamo: al via la terza Olimpiade Invernale in Italia

L’Italia si trova al terzo posto nel Team Event di Milano Cortina 2026, dopo aver disputato tre delle quattro prove in programma.

Milano-Cortina, sei giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali

