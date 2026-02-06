Milano Cortina 2026 adesso giochiamo | al via la terza Olimpiade Invernale in Italia
La corsa ai Giochi invernali di Milano e Cortina è partita. I portabandiera italiani, Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner, hanno scaldato i motori e sono pronti a portare a casa tante medaglie. La terza Olimpiade in Italia si avvicina, e gli atleti nazionali si preparano a fare la loro parte.
Adesso Giochiamo. Milano Cortina 2026, terza Olimpiade Invernale nel Belpaese. Dopo Cortina 1956 e Torino 2006, siamo pronti a un’altra valanga di emozioni. A guidarci verso l’inizio dei Giochi sono stati Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner: i nostri portabandiera. È loro la cover di Sportweek Speciale Milano Cortina 2026, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Dopo vent’anni le Olimpiadi ritrovano le Alpi, cioè la loro culla. L’Italia è pronta a calare i suoi assi: Goggia, Brignone, Wierer, Moioli, anche il giovane Franzoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
