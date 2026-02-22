L' Olimpiade dei giornalisti tra caccia alla lavanderia e tanta voglia di gelato

L’Olimpiade dei giornalisti ha attirato oltre 3.000 operatori della comunicazione, spinti dalla forte richiesta di spazi adeguati e servizi efficienti. La causa principale risiede nelle esigenze di un evento internazionale che richiede copertura costante e supporto logistico. Nei Media Center, i giornalisti trovano aree di lavoro, ristoro e servizi di assistenza, mentre si affrontano le sfide di un’organizzazione complessa. Tra richieste di lavanderia e desiderio di gelato, l’attenzione si concentra sulla qualità del loro soggiorno.

Ultimo giorno di Olimpiade. Ultimo giorno anche per gli oltre 3000 giornalisti accreditati (broadcaster esclusi) che dal 6 gennaio (in realtà anche prima) sono arrivati in Italia per seguire questa appassionante edizione dei Giochi Invernali. Non semplice gestirli e accontentarli, permettere loro di fare arrivare al meglio alla gente le emozioni olimpiche, visto che per la prima volta eravamo di fronte a dei Giochi diffusi. Ma tutti hanno potuto lavorare bene, grazie al Press Operations, l'ufficio che ha saputo rispondere alle loro esigenze e richieste, anche le più strane. "Alcune location si prestavano particolarmente bene perché erano già centro congressi", racconta la responsabile Valentina Comoretto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fischnaller, caccia all'oro olimpico a 45 anni e alla settima Olimpiade

Lucca, la stagione dei saldi: tanta gente nei negozi a caccia degli sconti.

