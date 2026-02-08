A 45 anni, Fischnaller si prepara per la sua settima Olimpiade. Dopo aver vinto due ori mondiali e conquistato 27 vittorie in Coppa del Mondo, il snowboarder azzurro non si dà per vinto. Il podio alle Olimpiadi gli è sempre sfuggito, ma lui continua a credere nella sua passione.

Ha una tavola come elisir di eterna giovinezza, Roland Fischnaller, lo snowboarder azzurro che a 45 anni si appresta a vivere la sua settima Olimpiade invernale, primato assoluto per un atleta italiano. Ma per il capitano Fisch, Milano Cortina 2026 non rappresenta solo una passerella celebrativa ma un vero e proprio assalto finale all'unico trofeo che ancora manca nella sua bacheca sportiva quasi perfetta costruita negli anni: una medaglia olimpica. Il palmares di Fischnaller, oggi “nonno” - come gli piace definirsi - di questa delegazione olimpica, è da capogiro: nella sua disciplina, lo slalom gigante parallelo, ha ottenuto 26 vittorie e 57 podi in Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo generale di parallelo, tre di slalom parallelo e tre di gigante parallelo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fischnaller, caccia all'oro olimpico a 45 anni e alla settima Olimpiade

In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Roland Fischnaller si conferma protagonista dello sport con la sua settima partecipazione olimpica a 45 anni, un risultato che testimonia dedizione e passione.

A 45 anni, Roland Fischnaller partecipa alla sua settima Olimpiade.

