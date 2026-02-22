Lo zar dell’antimafia eroe dei talebani del No

Il procuratore, vittima di minacce fin dal 1989, si schiera con il Movimento 5 Stelle e i sostenitori del referendum. La sua posizione forte sui temi antimafia lo ha reso un simbolo per alcuni attivisti, ma ha anche attirato l’ostilità di altre toghe di sinistra. Recentemente, ha promosso iniziative contro le infiltrazioni criminali nelle regioni del Sud. La sua battaglia continua a dividere l’opinione pubblica e le istituzioni.

© Laverita.info - Lo zar dell’antimafia eroe dei talebani del No

Il procuratore, sotto scorta dal 1989, è diventato il paladino del M5s e dei sinistrati referendari. Eppure, risulta indigesto proprio a certe toghe rosse. Affetto da incontinenza mediatica, sa di poter dire la qualunque e lamentarsi poi di «frasi strumentalizzate». Cognome e nome: Gratteri Nicola. Calabrese. Dal 2023 capo della Procura di Napoli, dopo aver retto quella di Catanzaro dal 2016. Zar della guerra alla ’ndrangheta, che lo vuole morto, il che spiega perché viva sotto scorta dal 1989. Oggi un eroe dei sinistrati referendari. Addirittura un beniamino del M5s. 🔗 Leggi su Laverita.info Minneapolis, lo ‘zar dei confini’ annuncia: “Via subito 700 agenti dell’Ice”Il responsabile delle politiche sull’immigrazione, Tom Homan, ha deciso di rimuovere subito 700 agenti dell’Ice da Minneapolis. Trump apre al ritiro dell’Ice e invia in Minnesota lo zar dei confini: “È sotto assedio dopo il caso Pretti”La situazione a Minneapolis rimane tesa dopo l’uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti dell’Ice. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Quando lo disse l'eroe dell'antimafia Di MAtteo invece, tutto bene. x.com Comprendiamo il bisogno di inventare fake news per sopperire alla carenza di argomentazioni sulla riforma della giustizia, ma tirare in ballo un eroe dell’antimafia come il giudice Falcone è inaccettabile. - facebook.com facebook