Minneapolis lo ‘zar dei confini’ annuncia | Via subito 700 agenti dell’Ice

Da lapresse.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il responsabile delle politiche sull’immigrazione, Tom Homan, ha deciso di rimuovere subito 700 agenti dell’Ice da Minneapolis. La decisione arriva in un momento di tensione e provoca subito reazioni tra i politici locali. La mossa ha sorpreso molti, visto che finora non erano stati annunciati cambiamenti così drastici.

Lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump a Minneapolis, ha annunciato che 700 agenti dell’immigrazione saranno ritirati immediatamente dal Minnesota. Homan ha addotto come motivazione per il ritiro di 700 dei circa 3mila agenti federali dispiegati in Minnesota il fatto che i funzionari statali e locali hanno accettato di collaborare consegnando gli immigrati arrestati. “Dato questo aumento di collaborazione senza precedenti, e come risultato della necessità di un minor numero di agenti di pubblica sicurezza per svolgere questo lavoro e di un ambiente più sicuro, annuncio, con effetto immediato, che ritireremo 700 persone a partire da oggi – 700 membri delle forze dell’ordine “, ha dichiarato Homan in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

minneapolis lo 8216zar dei confini8217 annuncia via subito 700 agenti dell8217ice

© Lapresse.it - Minneapolis, lo ‘zar dei confini’ annuncia: “Via subito 700 agenti dell’Ice”

Approfondimenti su Minneapolis Zar

Minneapolis, l'annuncio dello "zar dei confini": Trump ritira 700 agenti federali dell'Ice

La polizia federale ha iniziato a ritirare 700 agenti dell’Ice da Minneapolis.

Minneapolis, l’annuncio dello “zar dei confini” Homan: Trump ritira 700 agenti federali di Ice e Border Patrol

Il dipartimento di Trump ha annunciato il ritiro di 700 agenti federali di Ice e Border Patrol da Minneapolis.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Minneapolis Zar

Argomenti discussi: Minneapolis, arriva in città lo zar dei confini; Trump invia Tom Homan in Minnesota, chi è lo 'zar dei confini' che aveva lavorato anche con Obama; A Minneapolis arriva lo zar dei confini; Minneapolis: rimosso Bovino, capo della Border Patrol. Polemiche su ipotesi agenti Ice a Milano-Cortina.

minneapolis lo zar deiMinneapolis, l’annuncio dello zar dei confini Homan: Trump ritira 700 agenti federali di Ice e Border PatrolLo zar dei confini Homan annuncia il ritiro di 700 agenti Ice e Border Patrol da Minneapolis, pur continuando l'operazione anti-immigrati ... ilfattoquotidiano.it

minneapolis lo zar dei«Ritireremo subito 700 agenti dell'ICE dal Minnesota»: l'annuncio dello «zar dei confini» Tom Homan(LaPresse) Lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump a Minneapolis, ha annunciato che 700 agenti dell'ICE (su circa 3mila) saranno ritirati immediatamente dal Minnesota. Una decisione pres ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.