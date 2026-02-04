Minneapolis lo ‘zar dei confini’ annuncia | Via subito 700 agenti dell’Ice

Il responsabile delle politiche sull’immigrazione, Tom Homan, ha deciso di rimuovere subito 700 agenti dell’Ice da Minneapolis. La decisione arriva in un momento di tensione e provoca subito reazioni tra i politici locali. La mossa ha sorpreso molti, visto che finora non erano stati annunciati cambiamenti così drastici.

Lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump a Minneapolis, ha annunciato che 700 agenti dell'immigrazione saranno ritirati immediatamente dal Minnesota. Homan ha addotto come motivazione per il ritiro di 700 dei circa 3mila agenti federali dispiegati in Minnesota il fatto che i funzionari statali e locali hanno accettato di collaborare consegnando gli immigrati arrestati. "Dato questo aumento di collaborazione senza precedenti, e come risultato della necessità di un minor numero di agenti di pubblica sicurezza per svolgere questo lavoro e di un ambiente più sicuro, annuncio, con effetto immediato, che ritireremo 700 persone a partire da oggi – 700 membri delle forze dell'ordine ", ha dichiarato Homan in conferenza stampa.

