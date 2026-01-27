Trump apre al ritiro dell’Ice e invia in Minnesota lo zar dei confini | È sotto assedio dopo il caso Pretti

La situazione a Minneapolis rimane tesa dopo l’uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti dell’Ice. La città si confronta con una crescente rabbia popolare, mentre il governo valuta il ritiro dell’Ice e l’invio dello zar dei confini in Minnesota. La vicenda evidenzia le tensioni tra le forze dell’ordine e la comunità locale, suscitando un dibattito sulla gestione delle operazioni di frontiera negli Stati Uniti.

New York, 26 gennaio 2026 – La rabbia della gente comune di Minneapolis non si placa. Gli agenti dell’ Ice che hanno ucciso con dieci colpi l’infermiere Alex Pretti, sparandogli alle spalle mentre era a terra, sono stati rimossi dalla città e destinati a un’altra località. Sull’albergo della catena Hilton che li ospitava sono comparsi graffiti e simboli di protesta. Il presidente Trump, spiazzato dai racconti non veritieri dei suoi uomini sul campo, che avevano definito l’uomo ucciso un terrorista domestico e un potenziale assassino, ha iniziato a fare marcia indietro. Ora, pressato anche da deputati e senatori repubblicani, sostiene che “ci deve essere un’indagine per fare chiarezza ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Recenti dichiarazioni di Donald Trump suggeriscono un possibile ritiro dell'Ice, mentre il sindaco Frey, noto come l'«zar dei confini», assume un ruolo di rilievo in Minnesota.

Donald Trump ha dichiarato di stare esaminando il caso dell’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis e ha aperto alla possibilità di ritirare gli agenti federali impegnati nei controlli sull’immigrazione nel Minnesota.

