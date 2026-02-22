Lo ‘scippo’ di Sanremo Marcette e sentimenti al festival made in Rimini

Il Festival della Canzone Italiana si sa, è un evento che tutto il mondo ci invidia. Creato e ideato a Rimini nel 1936, nel '51 sbarcò nella riviera dei fiori in quel di Sanremo e lì ci è rimasto. L'occasione mancata è una di quelle che fa male, se si pensa che la competizione canora è divenuta negli anni, anche dopo l'avvento della televisione, un fenomeno turistico capace di incidere sul costume, rappresentando un motore economico per la Liguria. La storia racconta che nel 1936, tra marcette di regime e melodie canore, quel festival lo abbiamo ideato proprio qui. Il tutto fu opera ardita di un organizzatore illuminato, tale Valfredo Montanari, che armato da spirito pionieristico, come funzionario addetto alla promozione turistica, insieme al direttore del corpo musicale della banda della città, Antonio di Jorio, istituì un concorso destinato a fare storia.