Sono 30 i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 Ma lo hanno saputo come noi all' annuncio di Carlo Conti al Tg1 | le reazioni

La gioia di Levante, l’emozione di Arisa, l’esultanza da stadio di Leo Gassmann: sono solo alcune delle reazioni all’annuncio dei Big di Sanremo 2026, affidato come tradizione a Carlo Conti durante il tg1 di domenica 30 novembre. Sanremo 2026, le reazioni dei cantanti in gara. I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 sono 30, e ognuno di loro si è lasciato andare alla personale esultanza sentendo Conti pronunciare il proprio nome. Francesco Renga ha ascoltato l’annuncio in compagnia di sua figlia Jolanda: «Danda comanda color. Sanremo! È sempre come la prima volta, non ci si abitua mai alla meraviglia di sentire il tuo nome». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Sono 30 i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. Ma lo hanno saputo come noi all'annuncio di Carlo Conti al Tg1: le reazioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SANREMO: Ecco i 30 cantanti big in gara nel 2026 annunciati da Carlo Conti. Presente Patty Pravo Carlo Conti oggi, domenica 30 novembre ha annunciato all’edizione del Tg1 delle 13:30 i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026. Gli artisti sono ben 30, co - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, chi sono i cantanti romani in gara ift.tt/kKSMoEf Vai su X

Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... Secondo fanpage.it

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i 30 Big in gara: ecco chi sono - 30 di oggi, domenica 30 novembre 2025, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 30 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026: ecco chi sono! Riporta msn.com

Sanremo 2026, chi sono i cantanti in gara ufficiali? I nomi dei big e le canzoni: l’annuncio di Carlo Conti - Carlo Conti ha annunciato i nomi dei tanto attesi cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026: ecco chi sono ... Lo riporta superguidatv.it