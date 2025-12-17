Mediaset si prepara a portare il Festival di Napoli, una versione tutta napoletana di Sanremo, con Gigi D’Alessio protagonista. Dopo aver firmato un esclusiva con Pier Silvio Berlusconi, il noto cantante annuncia questa novità che unisce tradizione e innovazione, portando il cuore di Napoli sul piccolo schermo in un evento imperdibile.

© Dilei.it - Sanremo su Canale 5 ma Made in Naples, Gigi D’Alessio annuncia il Festival di Napoli

Anche Mediaset avrà finalmente il suo Festival di Sanremo ma in salsa napoletana. A farlo sapere Gigi D’Alessio, che di recente ha stipulato un contratto in esclusiva proprio con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi, dove è impegnato con diversi spettacoli in prima serata. Tra questi il Festival di Napoli, che dovrebbe tornare in onda proprio su Canale 5 il prossimo anno. Gigi D’Alessio farà il Festival di Napoli su Canale 5. A venti anni dall’ultima edizione trasmessa su Rete 4, il Festival di Napoli tornerà sul piccolo schermo. A rilanciare l’idea è Gigi D’Alessio, che non parla di suggestioni nostalgiche ma di un progetto concreto, strutturato, pensato per riportare la canzone napoletana al centro del racconto musicale nazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: “Non posso più tacere”. Gigi D’Alessio blocca il concerto e lo annuncia in lacrime, pubblico in silenzio

Leggi anche: Gigi D’Alessio annuncia che Matteo Paolillo lo interpreterà nel film Solo se canti tu, guarda il video

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ascolti tv domenica 14 dicembre, chi ha vinto tra Sarà Sanremo e Chi vuol essere milionario; Amadeus torna in prima serata su Canale 5 per il concerto Una, nessuno, centomila; Sanremo 2026, cosa farà Mediaset durante il Festival? La Ruota non si ferma.

Stasera in tv Sal Da Vinci conquista Canale 5 con il concerto evento (in vista di Sanremo) - ": gli ospiti, i duetti, la scaletta del concerto evento ... msn.com