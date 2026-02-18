Il supereroe di cui abbiamo ancora bisogno | Lo chiamavano Jeeg Robot torna al cinema in versione 4K per i suoi 10 anni

A dieci anni esatti dal suo debutto, il film che ha riscritto le regole del cinema di genere in Italia si prepara a tornare sul grande schermo. Lo chiamavano Jeeg Robot, l’opera prima di Gabriele Mainetti, sarà proiettato in una versione rimasterizzata in 4K come evento speciale solo nei giorni 2, 3 e 4 marzo 2026 organizzato da Lucky Red. Un’occasione unica per rivivere in altissima definizione la storia di Enzo Ceccotti, l’anti-eroe urbano che ha portato al cinema quasi 800.000 spettatori e trasformato il quartiere romano di Tor Bella Monaca in un set da pulp internazionale. Uscito per la prima volta il 25 febbraio 2016, il film di Mainetti è diventato un vero caso culturale, trionfando alla 60ª edizione dei David di Donatello con ben sette statuette. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Cinema, “Lo chiamavano Jeeg Robot” torna in sala in 4K 10 annni dopoIl film “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti, uscito dieci anni fa, torna in sala in versione 4K.

Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San ValentinoGhost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San Valentino, con proiezioni speciali in alcune sale di Roma e Milano, per celebrare il film che ha segnato la storia romantica degli anni ’90.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un Superbowl senza supereroi; Perché Watchmen ha rivoluzionato il fumetto supereroistico; Aveva lo zainetto di Spiderman. Mi sono sentito responsabile; Alberto Tomba, forever Bomba! L'intervista in esclusiva per Vogue e GQ: Ho capito di essere famoso quando il Papa ha chiesto di conoscermi.

Peter Dinklage racconta The Toxic Avenger: È il supereroe di cui il mondo ha bisogno oraThe Toxic Avenger è finalmente nei cinema e Peter Dinklage sente che il ruolo di Winston Gooze è perfetto per lui e per il momento storico in cui viviamo. A luglio, l'attore è stato ospite del al ... comingsoon.it

Papa Francesco cita Supereroi di Mr. RainSupereroi è il brano cantato da Mr. Rain al Festival di Sanremo e in cui molte persone si sono ritrovate, sentendosi meno sole. Il cantante sembra aver toccato anche il cuore della Chiesa cattolica, ... 105.net

“Io solo una cosa voglio sape’: c’annate al cinema il 2, 3 e 4 marzo” A dieci anni dalla sua uscita, Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, il film che ha segnato un prima e un dopo nel cinema italiano, torna sul grande schermo nella versione rimaster facebook