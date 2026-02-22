ll ministro Carlo Nordio | La nostra è una riforma di grande buonsenso Informatevi e votate

22 feb 2026

Il ministro Carlo Nordio ha incontrato oltre 300 cittadini alla Baia del Re, spiegando che la riforma della giustizia mira a rendere più efficiente il sistema. La partecipazione numerosa deriva dalla volontà di capire le modifiche proposte e di esprimere il proprio parere. Nordio ha sottolineato che le novità rispondono a esigenze concrete di miglioramento. Alla fine dell'incontro, molti hanno rimesso in discussione alcune criticità ancora aperte.

Grande partecipazione all’incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia alla Baia del Re con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Centinaia di persone hanno preso parte all’iniziativa e in molti non sono riusciti a entrare nella sala, a testimonianza dell’attenzione e dell’interesse suscitati dalla riforma costituzionale della giustizia. Ad accogliere il ministro sono stati il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna, e l’onorevole Daniela Dondi insieme ai consiglieri regionali Simona Arletti e Ferdinando Pulitanó e il capogruppo in Comune Luca Negrini, promotori dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

