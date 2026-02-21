ll voto del Csm dopo il Mattarella show è il migliore spot per la riforma Nordio

Appena Re Sergio, martedì, ha lasciato la riunione, il plenum ha distribuito incarichi secondo i voleri delle correnti: basta. Raccolgo volentieri l’invito della Verità di spiegare le buone ragioni della riforma, non offuscate dalla cattive intenzioni che le si attribuiscono. Con alcuni colleghi curo da anni un blog divulgativo sui temi della giustizia e, in particolare, sui guasti del «correntismo». Si chiama toghe.blogspot.com altrimenti noto come «Uguale per tutti».🔗 Leggi su Laverita.info

Nordio dopo il discorso di Mattarella al Csm: "Parole opportune. Il dialogo sulla riforma sia costruttivo"Nordio commenta le parole di Mattarella al Csm, sottolineando che il presidente ha espresso un’”esortazione opportuna”.

Nordio dopo il richiamo di Mattarella al plenum del Csm: “Mi adeguerò”. La politica si divideIl richiamo di Mattarella al plenum del Csm ha spinto Nordio a dichiarare che si adeguerà.

Argomenti discussi: Referendum sulla Giustizia, una guida in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026; Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo; Le correnti orientano il voto sul Csm. Pochi iscritti? L’Anm fa illusionismo; Il voto fuori sede.

Mattarella presiede a sorpresa il plenum del CSM: cosa ha detto e perché questo episodio è un fatto unico (in 11 anni non mi era mai successo)Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa mattina, a sorpresa, ha deciso di presiedere al plenum del Csm. Lo ha fatto come segnale forte, e significativo, all’interno di un contesto di ... strettoweb.com

Referendum giustizia, il Csm e il timore della delegittimazione. La difesa di Pinelli (eletto dal centrodestra)A poco più d’un mese dal voto, la sempre più aspra campagna referendaria è piombata dentro il Consiglio superiore della magistratura. A conferma che la vera posta in gioco non è la separazione delle c ... roma.corriere.it

Meloni: “Csm, giuste parole di Mattarella. Non è voto sul governo”. E a Macron: “Nessuna ingerenza” - la Repubblica x.com

La procuratrice dei minori e il sostituto procuratore della Dda sono stati indicati all'unanimità dalla quinta commissione del Csm. Ora si attende il voto del plenum - facebook.com facebook