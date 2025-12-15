Lutto nell’avvocatura trevigiana | è morto Roberto Nordio fratello del Ministro Carlo Nordio | chi era

È deceduto Roberto Nordio, stimato avvocato e fratello del Ministro Carlo Nordio. La notizia ha colpito profondamente la comunità trevigiana, che si ferma in segno di lutto. Nordio era una figura di grande rilievo nel mondo legale locale e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l’avvocatura e la città.

© Urbanpost.it - Lutto nell’avvocatura trevigiana: è morto Roberto Nordio, fratello del Ministro Carlo Nordio: chi era Treviso si ferma, almeno per un momento. L’avvocatura trevigiana piange una delle sue figure più autorevoli e rispettate. È morto oggi, lunedì 15 dicembre, all’età di 82 anni, l’avvocato Roberto Nordio, presidente emerito e tra i fondatori della Camera Penale di Treviso. La scomparsa è avvenuta dopo una breve malattia. La notizia si è diffusa rapidamente negli ambienti forensi e istituzionali, lasciando un senso di vuoto profondo. Roberto Nordio non era soltanto un professionista stimato, ma un punto di riferimento umano e culturale per generazioni di avvocati. Era inoltre il fratello maggiore del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Urbanpost.it Elaboriamo è lo spazio dedicato all’elaborazione del lutto: incontri protetti, ascolto autentico e parole che accompagnano nell’elaborazione del lutto e del distacco. Un cammino condiviso, per dare cittadinanza al dolore. Partecipa: https://www.fratelliferrario.eu/ - facebook.com facebook