Esonero Xabi Alonso ipotesi Klopp per la panchina del Real Madrid? La dirigenza del Lipsia avverte sul possibile addio ai tedeschi dell’ex tecnico del Liverpool

Real Madrid pensa a panchina per il Mondiale di club, ipotesi Xabi Alonso - A Madrid pesa ancora l'uscita dalla Champions League per mano dell'Arsenal e si ragiona su un "dopo Ancelotti". ansa.it

Xabi Alonso è diventato un manager egocentrico: il Real Madrid valuta l'esonero e pensa già al sostituto - La sconfitta interna contro il Celta Vigo, firmata dalla doppietta di Swedberg, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il ... calciomercato.com

INCREDIBILE MA VERO: RODRYGO SALVA LA PANCHINA DI XABI ALONSO! Il giocatore più discusso degli ultimi mesi decide la sfida tra Real Madrid e Alaves salvando l'allenatore spagnolo da un esonero praticamente certo in caso di mancata vittoria! - facebook.com facebook

