Esonero Xabi Alonso ipotesi Klopp per la panchina del Real Madrid? La dirigenza del Lipsia avverte sul possibile addio ai tedeschi dell’ex tecnico del Liverpool
Esonero Xabi Alonso, gestione dei big e tensioni interne: il club riflette sul futuro della panchina. L’ipotesi Klopp per la panchina del Real Madrid L’avventura di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid non sta seguendo il copione immaginato in estate. Dopo la chiusura del ciclo Ancelotti, la dirigenza aveva puntato sul tecnico basco per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
HOME FOTO VIDEO RISULTATI E CLASSIFICHE - Xabi Alonso a un passo dall'esonero: l'Alavés è l'ultima spiaggia. msn.com
Real Madrid pensa a panchina per il Mondiale di club, ipotesi Xabi Alonso - A Madrid pesa ancora l'uscita dalla Champions League per mano dell'Arsenal e si ragiona su un "dopo Ancelotti". ansa.it
Xabi Alonso è diventato un manager egocentrico: il Real Madrid valuta l'esonero e pensa già al sostituto - La sconfitta interna contro il Celta Vigo, firmata dalla doppietta di Swedberg, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il ... calciomercato.com
INCREDIBILE MA VERO: RODRYGO SALVA LA PANCHINA DI XABI ALONSO! Il giocatore più discusso degli ultimi mesi decide la sfida tra Real Madrid e Alaves salvando l'allenatore spagnolo da un esonero praticamente certo in caso di mancata vittoria! - facebook.com facebook
