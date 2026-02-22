LIVE USA-Canada Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | la finale più attesa!

Gli Stati Uniti hanno conquistato la finale contro il Canada grazie a una serie di gol nel terzo periodo. La partita, che si gioca a Milano, attira migliaia di tifosi entusiasti che seguono da vicino ogni azione. Il match si è acceso dopo un primo tempo equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di dominare il gioco. La tensione cresce con ogni minuto che passa, mentre le due nazionali si preparano all’ultimo sforzo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra gli Stati Uniti d’America ed il Canada, finale per l’oro del torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Era la finale più attesa da tutti alla vigilia della rassegna a cinque cerchi con le due nordamericane che non hanno deluso le aspettative. Gli Stati Uniti d’America hanno vinto il proprio girone battendo Lettonia (5-1), Danimarca (6-3) e Germania (5-1). Gli americani hanno faticato più del previsto nei quarti di finale contro la Svezia, dove si sono imposti per 2-1 ma solamente dopo l’overtime. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE USA-Canada 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: comincia la finale olimpica!Le squadre di hockey ghiaccio femminile USA e Canada si affrontano nella finale olimpica, dopo che entrambe hanno superato le rispettive semifinali.

LIVE USA-Canada 1-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la finale olimpica si decide all’overtimeDurante la partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi, gli Stati Uniti e il Canada hanno pareggiato 1-1, con il risultato che si deciderà all’overtime.

Kevin Fiala injury | 2026 Winter Olympics hockey update | Kevin Fiala Switzerland vs Canada

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere la finale femminile tra USA e Canada; LIVE USA-Canada 2-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: vittoria in rimonta all’overtime delle statunitensi!; Olimpiadi, Usa-Canada in finale hockey: Trump a Milano? Cosa sappiamo; Italia-Stati Uniti 0-6, Team USA vola in semifinale: rivivi il LIVE.

USA-Canada oggi, Finale hockey ghiaccio Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingLa resa dei conti sta per arrivare: la finalissima del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sta per ... oasport.it

LIVE USA-Canada 2-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: vittoria in rimonta all’overtime delle statunitensi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona notte. 22.19 Le squadre sono già sul ghiaccio per le ... oasport.it

Canada-Usa di hockey: il derby d’America chiude i Giochi «politici»: sarà Trump contro tutti in diretta globale x.com

Due appuntamenti ufficiali alla Casa Bianca alle 8 e alle 12 (ora di Washington) certificano che domani Donald Trump non sarà all’Arena Santa Giulia per la finale olimpica di hockey tra Stati Uniti e Canada ai Giochi di Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. - facebook.com facebook