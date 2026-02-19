LIVE USA-Canada 0-0 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | comincia la finale olimpica!

Le squadre di hockey ghiaccio femminile USA e Canada si affrontano nella finale olimpica, dopo che entrambe hanno superato le rispettive semifinali. La partita, iniziata con grande intensità, si è aperta con le americane che hanno preso subito il controllo del disco, puntando a sbloccare il risultato. Le giocatrici statunitensi cercano di sfruttare le occasioni offensive, mentre le canadesi si concentrano sulla difesa. Il punteggio resta fermo sullo 0-0, mentre le due nazioni si sfidano per il titolo olimpico in questa sfida serrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Cominciano in attacco le ragazze a stelle e strisce che vincono l’ingaggio e si proiettano nel terzo offensivo! PRIMO PERIODO 19.08 Scendono sul ghiaccio le due squadre! L’Arena Santagiulia sempre più infuocata! 19.06 In attesa della finalissima che assegnerà l’oro, la Svizzera ha vinto nel pomeriggio contro la Svezia riuscendo a salire sul gradino più basso del podio. 19.03 Il cammino degli States dopo la fase a gironi è stato piuttosto semplice. Le statunitensi hanno sconfitto l’Italia per 6-0 nei quarti e la Svezia per 5-0 in semifinale. Le canadesi invece hanno superato la Germania per 5-1 e la Svizzera per 2-1, mostrando qualche crepa che ha dato ulteriori speranze alle rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

