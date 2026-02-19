LIVE USA-Canada 1-1 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | la finale olimpica si decide all’overtime

Durante la partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi, gli Stati Uniti e il Canada hanno pareggiato 1-1, con il risultato che si deciderà all’overtime. La tensione è alta, soprattutto dopo una parata spettacolare di Frakel sul tiro di Fillier, mentre la goalie statunitense ha mantenuto la maschera ancora in volto. Il Canada ha avuto un’occasione in superiorità numerica, ma non ha saputo capitalizzarla. La finale si avvicina, e le due squadre si preparano per l’ultimo sforzo decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4? Che parata di Frakel sul tiro di Fillier! Ancora con la maschera la goalie statunitensi! Nuovamente un contropiede in superiorità numerica non sfruttato dal Canada. 3? Ancora il tiro degli USA. La conclusione di Keller viene respinta col corpo da Desbiens. 2? Watts si mangia una clamorosa occasione! 2 contro 0 in contropiede il Canada non riesce a trovare il tiro a causa di un errore nel controllo. 1? Partono in avanti gli Stati Uniti che impegnano subito Desbiens. OVERTIME 21.45 Rientrano sul ghiaccio le squadre, fra pochissimo comincerà il supplementare! LIVE USA-Canada 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: comincia la finale olimpica!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9' Deviato il tiro di Murphy dalla blu. Ottima la difesa canadese che impedisce al disco di arrivare nella zona ... Galeotta fu l'Olimpiade. Hillary Knight, capitana della Nazionale di Hockey femminile statunitense che oggi si giocherà la Medaglia d'Oro nella sentitissima finale vs il Canada ha chiesto a Brittany Bowe, pattinatrice di velocità statunitense di essere sua sposa.