LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan vince a Fujairah

Jonathan Milan ha vinto la tappa di oggi al UAE Tour 2026 a Fujairah, dopo uno sprint deciso negli ultimi metri. La gara si è decisa tra i favoriti, con Milan che ha accelerato all’ultimo secondo, sorprendendo gli avversari. La corsa di oggi ha visto un percorso pianeggiante di 148 km, con numerosi sorpassi e un pubblico entusiasta lungo il percorso. I ciclisti sono ora pronti per la prossima tappa di 166 km, prevista per domani, che si preannuncia ancora adatta ai velocisti.

14.22 Tappa di domani, di 166 km, che si adatta, ancora, ai velocisti. 14.19 Non cambia nulla nella classifica generale con Antonio Tiberi leader, davanti a Isaac del Toro a 21? e Harold Tejada a 1?. 14.18 Ecco la top-10 odierna: Jonathan Milan, Ethan Vernon, Matteo Milan, Gerben Thijssen, Robin Froidevaux, Matteo Malucelli, Steffen De Schuyteneer, Riley Pickrell, Sam Welsford e Emmanuel Houcou. 14.15 La volata di Milan è stata semplicemente di un'altra categoria, non permettendo a nessuno di affiancarlo e vincendo con un certo distacco sugli avversari.