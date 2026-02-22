LIVE Svezia-Svizzera 6-5 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | trionfo delle scandinave all’ultimo end!

La vittoria della Svezia contro la Svizzera per 6-5 è stata determinata da un finale emozionante all’ultimo end. Le scandinave hanno mantenuto la calma sotto pressione, conquistando così la loro quarta medaglia d’oro nel curling femminile alle Olimpiadi. La partita ha visto un testa a testa intenso, con continui ribaltamenti di risultato. Le atlete hanno dato il massimo, regalando un match ricco di suspense fino all’ultimo tiro.

13.55 Continua la maledizione olimpica della fortissima skip Sara Tirinzoni. Negli ultimi 11 anni la squadra elvetica ha vinto ben 7 mondiali, ma, prima di oggi, mai una medaglia olimpica. Un argento che magari col tempo sarà visto con grande gioia, ma che oggi ha senz'altro un sapore molto amaro.

LIVE Svezia-Svizzera 2-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: ottimo avvio delle scandinaveLa partita tra Svezia e Svizzera si è conclusa con un punteggio di 2-0, a causa di un errore della giocatrice Howald che ha compromesso la strategia svizzera.

LIVE Svezia-Svizzera 5-5, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: si decide tutto nell’ultimo end!Knochenhauer ha eseguito un tiro decisivo, eliminando tre pietre avversarie e spostando il punteggio in un momento cruciale della partita.

LIVE Svezia-Svizzera, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: si assegna la medaglia d'oro

LIVE Italia-Svezia 6-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: nuova sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 21.59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it

La Svizzera torna in finale alle Olimpiadi dopo 20 anni! Battuti gli Stati Uniti in semifinale, il team di Silvana Tirinzoni affronterà domenica la Svezia per portare a casa il primo oro nella storia del curling femminile elvetico