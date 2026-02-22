LIVE Svezia-Svizzera 2-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | ottimo avvio delle scandinave

La partita di curling tra Svezia e Svizzera si conclude con un punteggio di 2-0, a causa di un errore di Howald che ha fatto perdere punti alla squadra elvetica. L’errore ha portato alla rimozione della pietra svizzera e alla successiva uscita del battente dalla casa. Le scandinave hanno approfittato dell’errore per consolidare il vantaggio. La partita prosegue con intensità, mentre le atlete si preparano alla prossima mossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.26 Errore di Howald. La sua bocciata rimuove la stone svizzera a punto, ma poi il battente esce dalla casa. 11.25 Bocciata anche di Knochenhauer. Eliminato il sasso avversario in casa, ma il battente rimane scoperto e può essere rimosso. 11.24 Bocciata di Witschonke che elimina il sasso svedese appena tirato. Il battente rimane in casa e si prende il punto. 11.24 Scharback piazza un draw al centro della casa dietro la propria guardia. Cerca di occupare il bottone la Svezia per evitare una mano con più punti delle avversarie. 11.23 La Svizzera risponde con una guardia laterale.