LIVE Svezia-Svizzera 5-5 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | si decide tutto nell’ultimo end!

Knochenhauer ha eseguito un tiro decisivo, eliminando tre pietre avversarie e spostando il punteggio in un momento cruciale della partita. La giocatrice svedese ha rimosso le guardie centrali e il sasso svizzero in casa, portando il punteggio a pari. La partita tra Svezia e Svizzera si conclude con un pareggio di 5-5, rendendo necessario l’ultimo end per stabilire il risultato finale. La tensione si fa sentire nel finale della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 CHE TIRO DI KNOCHENHAUSER! Run con cui la svedese boccia 3 stone avversarie! Vengono rimosse le due guardie centrali ed anche il sasso svizzero in casa. Nei tanti rimpalli non viene toccata la stone svedese in casa che si prende anche il punto. 13.36 Ottima giocata di Howald che arriva in casa appena fuori dal bottone. 13.35 Stavolta Scharback non sbaglia il draw. La stone svedese termina la sua corsa sul bottone proprio dietro le guardie centrali. 13.35 Doppia guardia centrale posizionata dalla Svizzera. 13.33 Guardia al centro di Witschonke in apertura di end.