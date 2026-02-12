LIVE Italia-Svizzera Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | assalto alle elvetiche per Cpnstantini e compagne

Questa sera le ragazze del curling italiano affrontano le svizzere nelle Olimpiadi. La partita è in corso e si preannuncia molto combattuta. Constantini e le sue compagne spingono forte, cercano di conquistare punti e mettere pressione alle avversarie. La tensione si sente tra il pubblico e le atlete, tutte concentrate per portare a casa la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 9.09: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del primo end 9.06: Inizia la gara, mano per l’Italia 9.03: L’esordio è fra i più duri che potessero capitare alla squadra azzurra perchè l’avversaria è la Svizzera di Silvana Tirinzoni, una delle giocatrici più forti al mondo. Basta pensare che le elvetiche sono state sul podio nelle ultime sei edizioni dei Mondiali con ben quattro ori consecutivi e due argenti nelle ultime due edizioni. Una vera e propria corazzata che probabilmente è la favorita numero uno del torneo a Cinque Cerchi di Cortina Bisogna anche dire che la Svizzera non sale sul podio olimpico da 20 anni e nella sua storia al femminile ha conquistato due argenti, a Salt Lake City e a Torino 2006. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si gioca il primo match di qualificazione nel curling femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

