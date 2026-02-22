LIVE Svezia-Svizzera Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | finale incerta

La partita tra Svezia e Svizzera, valida per la finale di curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si gioca per decidere la medaglia d’oro. La causa principale è la volontà di conquistare il primo titolo olimpico in questa disciplina. Le due squadre si preparano con determinazione, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni mossa. La sfida si preannuncia molto aperta, con entrambe pronte a dare il massimo sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia-Svizzera, incontro valido per la Finale del torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Entrambe le squadre hanno mostrato fin dall’inizio del torneo una grande condizione di forma. Le svedesi hanno concluso il round robin in prima posizione con un record di 7 partite vinte e solo 2 sconfitte mostrando un grande curling fatto di freddezza e precisione. La spedizione scandinava può già vantare l’oro conquistato nella gara mista dai fratelli Wranaa, ma il quartetto femminile vorrà sicuramente arricchire il già più che sufficiente bottino di questi Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Svizzera torna in finale alle Olimpiadi dopo 20 anni! Battuti gli Stati Uniti in semifinale, il team di Silvana Tirinzoni affronterà domenica la Svezia per portare a casa il primo oro nella storia del curling femminile elvetico - facebook.com facebook

