LIVE Italia-USA 1-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | ottimo avvio delle azzurre che rubano la mano!

L’Italia ha preso subito il comando contro gli Stati Uniti nel curling femminile alle Olimpiadi, grazie a un’ottima mossa delle azzurre che hanno rubato la mano. La partita è in diretta e le azzurre sono già avanti di un punto, con due sassi italiani in campo. Alle 19.50 le ragazze azzurre tornano in azione per un altro turno, anche se al momento i due sassi italiani sono ancora scoperti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Altro draw centrale delle ragazze azzurre. Due punti italiani al momento, ma entrambi i sassi tricolore sono scoperti. 19.49 Si disinteressano del sasso italiano in casa le statunitensi che piazzano un draw laterale dietro le guardie. Il punto è però del quartetto tricolore. 19.48 Bocciata di Lo Deserto che leva il sasso avversario in casa. Il battente però schizza un po' laterale e rimane visibile. 19.47 Infatti arriva subito la bocciata di Anderson Heide sulla stone italiana a punto. 19.46 Guardia centrale di Zardini Lacedelli che rimane un filo larga e non protegge perfettamente il sasso in casa.